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Президент: Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и правительства

Президент: Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и правительства Армения должна планировать свое будущее, исходя из собственных национальных интересов, а не из амбиций стран, находящихся вдалеке от нашего региона, особенно стран с кровавым колониальным прошлым. Стран, чья колониальная политика была направлена в первую
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 18:01
Президент: Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и правительства

Армения должна планировать свое будущее, исходя из собственных национальных интересов, а не из амбиций стран, находящихся вдалеке от нашего региона, особенно стран с кровавым колониальным прошлым. Стран, чья колониальная политика была направлена в первую очередь против мусульманского населения в разных частях света.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом 20 ноября в Баку.

"Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и азербайджанского правительства. Сейчас Армения использует свои диаспоры в разных частях света для нападок на Азербайджан, но их действия будут безрезультатными. Мы готовы к миру, но к миру справедливому, основанному на признании территориальной целостности и суверенитета обеих стран. Миру, основанному на здравом смысле и исторической справедливости", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: No international pressure can influence will of Azerbaijani people and Azerbaijani government
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Heç bir beynəlxalq təzyiq Azərbaycan xalqının və hökumətinin iradəsinə təsir göstərə bilməz"

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