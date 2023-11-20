Президент: Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и правительства

Армения должна планировать свое будущее, исходя из собственных национальных интересов, а не из амбиций стран, находящихся вдалеке от нашего региона, особенно стран с кровавым колониальным прошлым. Стран, чья колониальная политика была направлена в первую

Армения должна планировать свое будущее, исходя из собственных национальных интересов, а не из амбиций стран, находящихся вдалеке от нашего региона, особенно стран с кровавым колониальным прошлым. Стран, чья колониальная политика была направлена в первую очередь против мусульманского населения в разных частях света.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом 20 ноября в Баку.

"Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и азербайджанского правительства. Сейчас Армения использует свои диаспоры в разных частях света для нападок на Азербайджан, но их действия будут безрезультатными. Мы готовы к миру, но к миру справедливому, основанному на признании территориальной целостности и суверенитета обеих стран. Миру, основанному на здравом смысле и исторической справедливости", - отметил глава государства.