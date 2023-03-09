Президент: Никаких препятствий для достижения мира нет

Никаких препятствий для достижения мира между Азербайджаном и Арменией нет.

Никаких препятствий для достижения мира между Азербайджаном и Арменией нет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

"То, что было согласовано между Азербайджаном и Арменией в октябре прошлого года, в частности, в отношении уважения к суверенитету и территориальной целостности друг друга, фактически демонстрирует, что нет никаких препятствий для достижения мира", - подчеркнул глава государства.