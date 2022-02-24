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Президент: Нет причин для неизменения нашего статуса в ШОС

Президент: Нет причин для неизменения нашего статуса в ШОС Что касается Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), мы уже задействованы в определенном смысле. Мы являемся партнером по диалогу уже не один год. Это первая ступень. Вторая ступень - это наблюдатели. И мы официально несколько лет назад обратились в
Внешняя политика
24 февраля 2022 г. 13:22
Президент: Нет причин для неизменения нашего статуса в ШОС
Ильхам Алиев

Что касается Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), мы уже задействованы в определенном смысле. Мы являемся партнером по диалогу уже не один год. Это первая ступень. Вторая ступень - это наблюдатели. И мы официально несколько лет назад обратились в секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

"В ходе моих контактов с руководством России, Китайской Народной Республики и других членов Шанхайской организации сотрудничества говорилось, что нет причин для неизменения статуса. Но этого до сих пор этого не происходит по не известным для нас причинам", - сказал президент.

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Версия на английском языке Aliyev: No reason not to raise Azerbaijan's status in Shanghai Cooperation Organization
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında statusumuzu yüksəltməmək üçün heç bir səbəb yoxdur"

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