Президент: Нет причин для неизменения нашего статуса в ШОС

Что касается Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), мы уже задействованы в определенном смысле. Мы являемся партнером по диалогу уже не один год. Это первая ступень. Вторая ступень - это наблюдатели. И мы официально несколько лет назад обратились в

Что касается Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), мы уже задействованы в определенном смысле. Мы являемся партнером по диалогу уже не один год. Это первая ступень. Вторая ступень - это наблюдатели. И мы официально несколько лет назад обратились в секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

"В ходе моих контактов с руководством России, Китайской Народной Республики и других членов Шанхайской организации сотрудничества говорилось, что нет причин для неизменения статуса. Но этого до сих пор этого не происходит по не известным для нас причинам", - сказал президент.