Президент: Несправедливое и негативное отношение Франции к Азербайджану неслучайно

Несправедливое и негативное отношение Франции к Азербайджану неслучайно.

Несправедливое и негативное отношение Франции к Азербайджану неслучайно.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Говоря о беспочвенных обвинениях, выдвигаемых против Азербайджана на протяжении двух с половиной лет, прошедших со Второй карабахской войны, глава государства сказал: "То есть все это очевидно, в том числе целый ряд резолюций, принятых Европарламентом против Азербайджана, которые и вновь являются продуктом проармянской, взяточнической и антиазербайджанской группировки, и здесь ведущую роль играют французские депутаты".