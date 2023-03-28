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Президент: Несправедливое и негативное отношение Франции к Азербайджану неслучайно

Президент: Несправедливое и негативное отношение Франции к Азербайджану неслучайно Несправедливое и негативное отношение Франции к Азербайджану неслучайно.
Внешняя политика
28 марта 2023 г. 15:03
Президент: Несправедливое и негативное отношение Франции к Азербайджану неслучайно
Ильхам Алиев

Несправедливое и негативное отношение Франции к Азербайджану неслучайно.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Говоря о беспочвенных обвинениях, выдвигаемых против Азербайджана на протяжении двух с половиной лет, прошедших со Второй карабахской войны, глава государства сказал: "То есть все это очевидно, в том числе целый ряд резолюций, принятых Европарламентом против Азербайджана, которые и вновь являются продуктом проармянской, взяточнической и антиазербайджанской группировки, и здесь ведущую роль играют французские депутаты".

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Версия на английском языке President: France's unfair and prejudiced attitude towards Azerbaijan is not accidental
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Fransanın Azərbaycana ədalətsiz və mənfi münasibəti təsadüfi deyil"

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