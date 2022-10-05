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Президент: Несмотря на полностью разрушенные территории, мы предложили Армении мир

Президент: Несмотря на полностью разрушенные территории, мы предложили Армении мир Несмотря на все учиненные армянами разрушения на ранее оккупированных территориях Азербайджана, мы предложили Армении мир.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 12:15
Президент: Несмотря на полностью разрушенные территории, мы предложили Армении мир

Несмотря на все учиненные армянами разрушения на ранее оккупированных территориях Азербайджана, мы предложили Армении мир.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

"После окончания войны несмотря на то, что вы видите в Агдаме, несмотря на полностью разрушенные территории, несмотря на страдания нашего народа, мы предложили Армении мир. Мы предложили пять базовых принципов международного права, которые должны стать основой для мирного договора", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President: Despite completely destroyed territories, Azerbaijan offered peace to Armenia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Ərazilərin tamamilə dağıdılmasına baxmayaraq, biz Ermənistana sülh təklif etdik”

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