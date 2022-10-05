Президент: Несмотря на полностью разрушенные территории, мы предложили Армении мир

Несмотря на все учиненные армянами разрушения на ранее оккупированных территориях Азербайджана, мы предложили Армении мир.

Несмотря на все учиненные армянами разрушения на ранее оккупированных территориях Азербайджана, мы предложили Армении мир.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

"После окончания войны несмотря на то, что вы видите в Агдаме, несмотря на полностью разрушенные территории, несмотря на страдания нашего народа, мы предложили Армении мир. Мы предложили пять базовых принципов международного права, которые должны стать основой для мирного договора", - заявил глава государства.