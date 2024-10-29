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Президент Непала посетит Азербайджан

Президент Непала посетит Азербайджан Президент Непала Рам Чандра Паудел планирует посетить Азербайджан для участия в конференции COP29, которая пройдет с 11 по 22 ноября в Баку.
Внешняя политика
29 октября 2024 г. 10:51
Президент Непала посетит Азербайджан

Президент Непала Рам Чандра Паудел планирует посетить Азербайджан для участия в конференции COP29, которая пройдет 11-22 ноября в Баку.

Как передает Report, об этом сообщила министр лесного хозяйства и окружающей среды Айна Бахадур Шахи Такури (Aina Bahadur Shahi Thakuri).

“Непал будет представлен на COP29 на самом высоком уровне, делегацию нашей страны возглавит президент Паудел”, - сказала она.

По ее словам, правительство приняло решение обеспечить высокий уровень участия на конференции, чтобы подчеркнуть значимость этого события для властей.

Также отмечается, что конференция будет иметь значение при принятии и реализации правительством решений по достижению климатических целей.

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Версия на английском языке Nepal's president to attend COP29 climate conference in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nepal Prezidenti Azərbaycana səfər edəcək

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