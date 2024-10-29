Президент Непала посетит Азербайджан

Президент Непала Рам Чандра Паудел планирует посетить Азербайджан для участия в конференции COP29, которая пройдет 11-22 ноября в Баку.
Как передает Report, об этом сообщила министр лесного хозяйства и окружающей среды Айна Бахадур Шахи Такури (Aina Bahadur Shahi Thakuri).
“Непал будет представлен на COP29 на самом высоком уровне, делегацию нашей страны возглавит президент Паудел”, - сказала она.
По ее словам, правительство приняло решение обеспечить высокий уровень участия на конференции, чтобы подчеркнуть значимость этого события для властей.
Также отмечается, что конференция будет иметь значение при принятии и реализации правительством решений по достижению климатических целей.