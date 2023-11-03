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Президент: Необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами-членами ОТГ в сферах безопасности, обороны, оборонной промышленности

Президент: Необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами-членами ОТГ в сферах безопасности, обороны, оборонной промышленности К сожалению, сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 10:51
Президент: Необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами-членами ОТГ в сферах безопасности, обороны, оборонной промышленности

К сожалению, сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х Саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

Подчеркнув, что вспыхивают войны, кровавые конфликты, президент Ильхам Алиев сказал: "В таком случае основным гарантом безопасности, в первую очередь, становится оборонный потенциал стран. Считаю, что сотрудничество между странами-членами в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность должно наращиваться еще больше".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Cooperation between Organization of Turkic States members in such spheres as security, defense and defense industry must be ramped up
Версия на азербайджанском языке Prezident: "TDT-yə üzv ölkələr arasında təhlükəsizlik, müdafiə, müdafiə sənayesi kimi sahələrdə əməkdaşlıq daha da artmalıdır"

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