Президент: Необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами-членами ОТГ в сферах безопасности, обороны, оборонной промышленности

К сожалению, сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права.

К сожалению, сегодня в различных регионах мира грубо нарушаются нормы международного права.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 ноября на Х Саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

Подчеркнув, что вспыхивают войны, кровавые конфликты, президент Ильхам Алиев сказал: "В таком случае основным гарантом безопасности, в первую очередь, становится оборонный потенциал стран. Считаю, что сотрудничество между странами-членами в таких сферах, как безопасность, оборона, оборонная промышленность должно наращиваться еще больше".