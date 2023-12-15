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Президент: Некоторые политические лидеры во Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне

Президент: Некоторые политические лидеры во Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне "После антитеррористической операции некоторые страны Запада выдвинули необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. Эти обвинения, выдвинутые против нас, не имеют под собой никаких оснований. Потому что Азербайджан, проведя на своей суверенной территори
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 13:11
Президент: Некоторые политические лидеры во Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне

"После антитеррористической операции некоторые страны Запада выдвинули необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. Эти обвинения, выдвинутые против нас, не имеют под собой никаких оснований. Потому что Азербайджан, проведя на своей суверенной территории антитеррористическую операцию против сепаратистов и оккупантов, вновь сам обеспечил верховенство международного права и в то же время восстановил свой суверенитет, соблюдая все гуманитарные нормы".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 декабря на совещании в связи с проведением в следующем году в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Отметив, что некоторые западные страны и традиционно Франция не собираются с этим мириться, глава государства сказал: "Хотя уже и международное сообщество видит, что даже Армения смирилась с этой ситуацией, и проведение конференции COP29 еще раз это демонстрирует. Однако некоторые политические лидеры во Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне. Но и им придется смириться с этой ситуацией".

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Версия на английском языке President: Some political leaders of France are trying to be more Armenian than the Armenians themselves
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Fransada bəzi siyasi liderlər ermənilərdən daha çox erməni olmağa çalışırlar"

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