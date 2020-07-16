Президент недоволен деятельностью МИДа: Я не мог найти министра

Я говорил, это знают все международные организации, в том числе сопредседатели Минской группы.

«Я говорил, это знают все международные организации, в том числе сопредседатели Минской группы. Хотя на протяжении последних почти 17 лет мне неоднократно поступали предложения о том, чтобы начать сотрудничество с Арменией в той или иной форме, - гуманитарное, в вопросах усиления мер доверия и прочее».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам.

"Я делюсь с азербайджанским народом всеми важными вопросами, и советуюсь, и излагаю свои мысли, свою политику, в то же время глубоко анализирую беспокоящие народ проблемы. Не зря говорят: у народа глаз алмаз. Поэтому наша власть – это народная власть, власть, опирающаяся на волю народа. Так что я представляю все эти вопросы общественности во всей наготе. В последние несколько дней все действия предпринимались только по моему указанию. Ежедневно я, наверное, по десять раз общаюсь с моим помощником Хикметом Гаджиевым, - сделай это так, а это вот так, скажи это тому-то, а данную инструкцию передай этому.

Чем занималось Министерство иностранных дел? Где оно находилось? 12-го числа, как только произошли события, мы находились на своих рабочих местах. Премьер-министр был на работе, я был на работе до утра. Министр обороны, начальник Генерального штаба, а также начальник Службы государственной безопасности, министр внутренних дел, начальник Службы внешней разведки, секретарь Совета безопасности до утра находились на рабочих местах. Я не мог найти министра иностранных дел. Спросил у Али Асадова: где он? Что он тебе ответил? Скажи.

Премьер-министр Али Асадов: Господин Президент, я спросил, он сказал, что работает из дома.

Президент Ильхам Алиев: Что значит работает из дома?

Премьер-министр Али Асадов: Да, сказал, что работает из дома. Я позвонил Эльмару Мамедъярову. Передал ему Ваши слова, спросил, мол, когда ты услышал об этом событии и где находился? Он ответил, что работал из дома. Я сказал: доложи по часам, где ты находился? Он вновь ответил, что работал из дома. Услышал в 3 часа дня. Затем сказал, что примерно в 6-7 часов говорил по телефону с Хикметом Гаджиевым. Как Вы сказали, после того, как Хикмет Гаджиев передал ему Ваши инструкции, он ответил, что говорил с нашим представителем в ООН Яшаром Алиевым. Вот так. Я передал ему Ваши поручения, сказал, что так нельзя. Все мы находимся на рабочих местах. Господин Президент управляет процессами. Как министр иностранных дел ты должен сделать это, это и это – то, что Вы поручили. Я спросил, почему вы работаете дома? Приезжай на свое рабочее место, в свой кабинет и пр. Поручение было таким. Последующие события известны.

Президент Ильхам Алиев: Понятно. Не хочу идти глубже. Многое могу сказать. Считаю, что этого достаточно. Но все мы – и руководящие работники, и общественность должны знать, какова реальная картина, чтобы предпринимать правильные шаги. Мы каждый день, каждую минуту должны защищать интересы нашей страны".