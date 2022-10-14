Президент: При таком отношении Франция не может играть роль в нормализации азербайджано-армянских отношений

"Не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений"

"Не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время выступления на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане 14 октября.

"Далее было заявлено, что Франция никогда Армению не оставит. Ну это, как говорится, вопрос двухсторонних отношений. А также были высказаны тенденциозные заявления в адрес Российской Федерации, а именно , что "Россия сыграла в азербайджанскую игру". Насколько политически корректно Президенту великой страны использовать дворовой лексикон, это пусть определяет французская общественность. Мы же со своей стороны такого рода заявления категорически осуждаем, отвергаем и не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений.

Помимо этого, министр иностранных дел Франции также выступила с лживыми антиазербайджанскими заявлениями, сенат Франции и нижняя палата их парламента во время Второй Карабахской войны приняли резолюции, признающие так называемый Нагорный Карабах. Хотя даже Армении его не признала. Нам известно, что в середине ноября готовится очередная антиазербайджанская резолюция в Сенате Франции. Таким образом, к сожалению, нынешнее французское руководство в отличие от предыдущих, - а я имел возможность общаться достаточно тесно и с Президентом Шираком, и с Президентом Саркози, и с Президентом Олландом, и отношения были достаточно сбалансированными, достаточно дружественными, и мы всегда воспринимали деятельность предыдущих французских президентов, несмотря на, конечно, на определенный фактор армянской диаспоры во Франции, как сбалансированные. Но нынешнее французское руководство, по существу, перечеркнуло все это. Поэтому хотелось бы проинформировать коллег об этой ситуации", сказал президент.