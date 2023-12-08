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Президент назвал совместное заявление Азербайджана и Армении демонстрацией взаимной политической воли

Президент назвал совместное заявление Азербайджана и Армении демонстрацией взаимной политической воли Президент Ильхам Алиев заявил, что принятое совместное заявление Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения еще раз является демонстрацией взаимной политической воли для продвижения двусторонней мирн
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 14:42
Президент назвал совместное заявление Азербайджана и Армении демонстрацией взаимной политической воли

Президент Ильхам Алиев заявил, что принятое совместное заявление Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения еще раз является демонстрацией взаимной политической воли для продвижения двусторонней мирной повестки и нормализации отношений между нашими странами. Глава государства подчеркнул, что Совет Европы также является очень хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Глава государства подчеркнул, что Совет Европы также является очень хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между двумя странами.

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Версия на английском языке President Aliyev says joint statement of Azerbaijan and Armenia 'is a demonstration of mutual political will'
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistanın birgə bəyanatını qarşılıqlı siyasi iradənin nümayişi adlandırıb

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