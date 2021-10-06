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Президент: Наши взгляды на региональное развитие и послевоенную ситуацию полностью совпадают

Президент: Наши взгляды на региональное развитие и послевоенную ситуацию полностью совпадают "Часть вашей жизни будет связана с нашей страной. Надеюсь, что вы как посол не только будете активным в продвижении вопросов, о которых вы сейчас говорили, но также будете иметь возможность присмотреться и лучше узнать Азербайджан, чтобы у вас остались хо
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 19:09
Президент: Наши взгляды на региональное развитие и послевоенную ситуацию полностью совпадают

"Часть вашей жизни будет связана с нашей страной. Надеюсь, что вы как посол не только будете активным в продвижении вопросов, о которых вы сейчас говорили, но также будете иметь возможность присмотреться и лучше узнать Азербайджан, чтобы у вас остались хорошие воспоминания при возвращении в Брюссель или какое-либо другое место".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного главы представительства ЕС в Азербайджане Петра Михалко.

"Как вы отметили, наше сотрудничество, долгосрочное сотрудничество имеет очень широкую повестку дня. Это очень эффективное и успешное сотрудничество. Отмеченные вами сферы на самом деле являются приоритетными для нашего сотрудничества, и мы подробно обсудили эти вопросы во время визита президента Шарля Мишеля этим летом. Наши взгляды на двусторонние отношения, региональное развитие и послевоенную ситуацию полностью совпадают. Мы полагаемся на Европейский Союз как на нашего большого партнера и честного посредника в процессе мобилизации усилий и внесения вклада в послевоенную ситуацию. Традиционные направления нашего сотрудничества хорошо известны, и мы добились больших успехов. Десять лет назад в этом здании между Европейским Союзом и Азербайджаном была подписана Декларация о сотрудничестве в энергетической сфере, энергетической безопасности. Это был очень важный шаг на пути к реализации Южного газового коридора. После этого были предприняты практические шаги, и с последнего дня прошлого года мы уже видим практические результаты. Азербайджанский газ уже присутствует на европейском рынке", - сказал президент. 

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Версия на английском языке President: Our views on regional development and post-war situation completely coincide
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Regional inkişaf, postmüharibə vəziyyəti ilə bağlı baxışlarımız tamamilə üst-üstə düşür"

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