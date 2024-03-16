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Президент: Наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергобезопасность многих стран

Президент: Наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергобезопасность многих стран Нам хорошо известны особенности мировых энергетических рынков. Мы хорошо знаем, что спрос на азербайджанский газ на европейском континенте будет увеличиваться с каждым годом.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 15:51
Президент: Наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергобезопасность многих стран

Нам хорошо известны особенности мировых энергетических рынков. Мы хорошо знаем, что спрос на азербайджанский газ на европейском континенте будет увеличиваться с каждым годом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 16 марта в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

Отметив, что у нас есть ресурсы, финансы для инвестирования, такие надежные друзья как Грузия и широкие транзитные возможности, глава государства подчеркнул: "В таком случае наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергетическую безопасность многих стран. Грузия и Азербайджан выступают здесь как два надежных партнера".

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Версия на английском языке President: ‘Our energy projects will continue to ensure energy security of many countries’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Bizim enerji layihələrimiz bundan sonra da bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyini təmin edəcək

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