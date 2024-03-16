Президент: Наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергобезопасность многих стран

Нам хорошо известны особенности мировых энергетических рынков. Мы хорошо знаем, что спрос на азербайджанский газ на европейском континенте будет увеличиваться с каждым годом.

Нам хорошо известны особенности мировых энергетических рынков. Мы хорошо знаем, что спрос на азербайджанский газ на европейском континенте будет увеличиваться с каждым годом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 16 марта в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

Отметив, что у нас есть ресурсы, финансы для инвестирования, такие надежные друзья как Грузия и широкие транзитные возможности, глава государства подчеркнул: "В таком случае наши энергетические проекты и впредь будут обеспечивать энергетическую безопасность многих стран. Грузия и Азербайджан выступают здесь как два надежных партнера".