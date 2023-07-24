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Президент: Наша позиция по мирному соглашению заключалась в том, что оно должно быть основано на нормах и принципах международного права

Президент: Наша позиция по мирному соглашению заключалась в том, что оно должно быть основано на нормах и принципах международного права Наша позиция по мирному соглашению (с Арменией - ред.) после окончания Второй Карабахской войны заключалась в том, что оно должно быть основано на нормах и принципах международного права. Мы разработали пять основных международных принципов, которые должн
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 16:47
Президент: Наша позиция по мирному соглашению заключалась в том, что оно должно быть основано на нормах и принципах международного права

Наша позиция по мирному соглашению (с Арменией - ред.) после окончания Второй Карабахской войны заключалась в том, что оно должно быть основано на нормах и принципах международного права. Мы разработали пять основных международных принципов, которые должны лежать в основе мирного соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

Отметив, что уже несколько раз велись переговоры и они будут продолжены, глава государства подчеркнул: "Единственным основным разногласием этого соглашения было именно то, чтобы мои ранее сказанные слова по поводу Карабаха, - то, что он является частью Азербайджана, должны быть официально признаны Арменией. Итак, как я уже сказал, они сказали А, что Карабах - это Азербайджан. Теперь им нужно сказать Б - подписать это соглашение. И после этого соглашение может быть достигнуто. Думаю, что если то, что они (Армения - ред.) говорят, есть то, что они действительно имеют в виду, если это не будет очередным политическим маневром, если это не будет повторением старой истории с попыткой затянуть процесс, тогда мы сможем достичь мирного соглашения и подписать его до конца года. Это действительно будет важным геополитическим фактором, который положит конец длительной конфронтации, создаст реальный мир на Кавказе, приведет к открытию всех коммуникаций".

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Версия на английском языке President: Our position on peace agreement is that this agreement must be based on international law norms and principles

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