Президент: Наша газовая стратегия была очень четкой и открытой

Безусловно, наша газовая стратегия была очень четкой и открытой

"Безусловно, наша газовая стратегия была очень четкой и открытой".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore во время рабочего визита в Брюссель15 декабря.

"За долгие годы мы проделали в Азербайджане большую работу для реализации этого важного проекта, работали вместе с партнерами. Он считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века. Южный газовый коридор протяженностью 3 500 километров проложен от Баку по дну Адриатического моря, через высокогорные районы до Италии. Это очень сложный в техническом плане и, конечно, очень дорогой проект. Азербайджан взял на себя основную финансовую нагрузку по всем 4 сегментам Южного газового коридора. До полного завершения проекта в декабре прошлого года мы уже подписали контракты с потребителями. Наш газ покупался по контракту и, скажем так, во время газового кризиса наши потребители не заметили никаких изменений в стоимости.

Если говорить о планах на будущее, то, безусловно, есть возможность увеличить добычу и экспорт. Но это, безусловно, будет зависеть от спроса европейских потребителей. Европейская комиссия оказала нам помощь в этом процессе. Мы регулярно собираем Консультативный совет Южного газового коридора в Баку. Следующая сессия состоится в феврале следующего года, где мы будем заниматься всеми вопросами и планировать дальнейшие шаги. Команда растет, потому что мы уже являемся поставщиком Европы. С 1 января мы поставили Италии, Греции и Болгарии 7,2 миллиарда кубометров газа. В следующем году это будет 9 млрд, а в 2023 году не менее 11 млрд кубометров", - сказал президент.