О нас

Президент: Нас радует динамика развития связей между Азербайджаном и Малайзией

Президент: Нас радует динамика развития связей между Азербайджаном и Малайзией Мы придаем большое значение дружественным отношениям между Азербайджаном и Малайзией. Нас радуют динамика развития межгосударственных связей и расширение нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества за последние тридцать лет.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 12:26
Президент: Нас радует динамика развития связей между Азербайджаном и Малайзией

Мы придаем большое значение дружественным отношениям между Азербайджаном и Малайзией. Нас радуют динамика развития межгосударственных связей и расширение нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества за последние тридцать лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме Президента Ильхама Алиева Верховному главе Малайзии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Малайзией.

В письме, в котором подчеркнуто плодотворное сотрудничество наших стран в рамках международных институтов, особенно Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, говорится: "Сегодня есть хорошие возможности для дальнейшего развития связей между нашими странами. Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями и дальше будем углублять наши дружеские отношения и сотрудничество как на двусторонней, так и многосторонней основах".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We are glad to see the development dynamics of relations between Azerbaijan and Malaysia

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
5 апреля 2023 г. 11:57
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
5 апреля 2023 г. 10:13
Президенту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
4 апреля 2023 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
4 апреля 2023 г. 20:11
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
4 апреля 2023 г. 19:50
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
4 апреля 2023 г. 19:41
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
4 апреля 2023 г. 19:31
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
4 апреля 2023 г. 19:07
Назначен ВРИО министра сельского хозяйства Азербайджана
Назначен ВРИО министра сельского хозяйства Азербайджана
4 апреля 2023 г. 17:29
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана
4 апреля 2023 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi