Президент: Нас радует динамика развития связей между Азербайджаном и Малайзией

Мы придаем большое значение дружественным отношениям между Азербайджаном и Малайзией. Нас радуют динамика развития межгосударственных связей и расширение нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества за последние тридцать лет.

Мы придаем большое значение дружественным отношениям между Азербайджаном и Малайзией. Нас радуют динамика развития межгосударственных связей и расширение нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества за последние тридцать лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме Президента Ильхама Алиева Верховному главе Малайзии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Малайзией.

В письме, в котором подчеркнуто плодотворное сотрудничество наших стран в рамках международных институтов, особенно Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, говорится: "Сегодня есть хорошие возможности для дальнейшего развития связей между нашими странами. Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями и дальше будем углублять наши дружеские отношения и сотрудничество как на двусторонней, так и многосторонней основах".