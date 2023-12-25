Президент направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Швейцарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Швейцарской Конфедерации Виоле Амхерд.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Швейцарской Конфедерации, желаю Вам успехов в предстоящей высшей государственной деятельности.

Мы придаем большое значение отношениям, установившимся между Азербайджанской Республикой и Швейцарской Конфедерацией. За прошедший период наши межгосударственные связи развивались по восходящей линии и достигли нынешнего уровня, что вызывает удовлетворение.

Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших дружественных отношений, расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, передаю Вам и Вашему дружественному народу самые искренние поздравления по случаю наступающего Нового 2024 года, желаю Швейцарской Конфедерации постоянного процветания и благополучия".