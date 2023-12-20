Президент направил письмо Папе Римскому Франциску

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому Франциску.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Папе Римскому Франциску.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше святейшество,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех Ваших единоверцев, передаю самые искренние и добрые пожелания по случаю благословенного праздника Рождества Христова.

Рождественский праздник, являющийся одним из самых священных праздников христианского мира, символом новизны, чувств сострадания и милосердия, объединяя людей вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, наполняет сердца светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. В азербайджанском обществе, где существуют высокая культура сосуществования и многовековая атмосфера толерантности, Рождество занимает особое место среди религиозных праздников, традиционно отмечаемых в нашей стране.

С гордостью отмечаю, что сегодня Азербайджан является пространством, где этническое и религиозное разнообразие сохраняется как национальное достояние, созданы равные условия для всех конфессий, одним из адресов мультикультурализма в мире. Между представителями различных народов и религий, которые, как это было исторически, и ныне проживают в нашей стране в условиях мира, доброты, взаимного уважения и доверия, царят образцовые дружеские и братские отношения.

Сохранение этнокультурного разнообразия, межрелигиозной гармонии, религиозно-духовного наследия и мультикультурных ценностей в нашем обществе является одним из основных направлений нашей государственной политики. Наши граждане-христиане вместе с представителями других вероисповеданий в Азербайджане активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни нашей страны, вносят достойный вклад во всестороннее развитие нашего государства. Уверен, что христианская община и впредь будет прилагать силы и способности во имя прогресса и благополучия своей Родины – Азербайджана.

Динамичное развитие отношений Азербайджана со Святым Престолом по восходящей линии вызывает удовлетворение. История наших двусторонних отношений, служащих благим намерениям, богата знаменательными событиями и достижениями. Выражаю Вам признательность за Ваш большой личный вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом, расширение нашего конструктивного диалога, а также за Вашу постоянную высокую оценку традиций мультикультурализма и толерантности в Азербайджане.

Верю, что образцовое сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будет служить созданию атмосферы взаимного доверия между цивилизациями и продвижению общечеловеческих ценностей.

Пользуясь этой приятной возможностью, от всей души поздравляю Вас с днем рождения и наступающим Новым, 2024 годом, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей миссии во имя торжества гуманистических идеалов".