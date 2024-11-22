Президент направил обращение участникам XII Генеральной ассамблеи lCAPP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XII Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (lCAPP).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XII Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (lCAPP).

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники встречи!

Искренне приветствую вас — участников XII Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (lCAPP) и выражаю благодарность Народной партии Камбоджи, выступающей организатором этого важного мероприятия.

ICAPP, объединяющая более 350 политических партий Азии и Океании, за двадцать четыре года деятельности зарекомендовала себя в качестве престижной и перспективной платформы для сотрудничества. В рамках конференции обсуждаются актуальные вопросы общечеловеческого и глобального значения, происходит обмен мнениями и опытом между участвующими в ней высокопоставленными представителями власти, известными общественно-политическими деятелями и квалифицированными экспертами. ICAPP объединяет множество политических партий и вносит существенный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между странами и народами Азии.

XII Генеральная ассамблея ICAPP посвящена вопросу, имеющему важное значение для всего человечества. Тема «В поисках мира и примирения» затрагивает один из наиболее важных вопросов и стратегических приоритетов, стоящих перед странами и народами в свете современных реалий, в частности военно-политических потрясений, вооруженных конфликтов и напряженных противостояний.

Полностью восстановив свою территориальную целостность и суверенитет по итогам 44-дневной Отечественной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции 2023 года, Азербайджан создал благоприятные условия для прочного мира, стабильности и надежной безопасности на Южном Кавказе и весьма значительные возможности для установления новых отношений для сотрудничества в нашем регионе и за его пределами. Азербайджан продвигает конструктивную мирную повестку дня и выдвигает важные предложения и инициативы в этой области. Придерживаясь принципиальной позиции, Азербайджан действует эффективно, исходя из своих национальных интересов, норм и принципов международного права.

Известно, что вооруженные конфликты приводят к человеческим жертвам, разрушению социальной инфраструктуры, во многих случаях к экономическому упадку и серьезным проблемам в сфере безопасности, а также наносят серьезный ущерб окружающей среде с тяжелыми последствиями, сохраняющимися в течение десятилетий.

В то время как ICAPP проводит свое заседание, в Азербайджане успешно проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Одно из общих мнений и единодушных выводов, высказанных в ходе COP29, в которой принимают участие высокопоставленные государственные и правительственные чиновники, представители гражданского общества и СМИ, международные эксперты из многих стран, заключается в том, что укрепление мира и меры по примирению для предотвращения войн и скорейшего устранения экологических последствий вооруженных конфликтов являются одним из основных способов защиты экосистемы.

Уверен, что обсуждения, проводимые в рамках XII сессии Генеральной ассамблеи, и Пномпеньская декларация, которая будет принята по ее итогам, внесут значительный вклад в достижение наших общих целей и проложат путь к широкомасштабному эффективному сотрудничеству.

Желаю вам всего наилучшего и успехов в работе XII Генеральной ассамблеи".