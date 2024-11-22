Президент направил обращение участникам XII Генеральной ассамблеи lCAPP

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XII Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (lCAPP).
Как сообщает Report, в обращении говорится:
"Уважаемые участники встречи!
Искренне приветствую вас — участников XII Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий (lCAPP) и выражаю благодарность Народной партии Камбоджи, выступающей организатором этого важного мероприятия.
ICAPP, объединяющая более 350 политических партий Азии и Океании, за двадцать четыре года деятельности зарекомендовала себя в качестве престижной и перспективной платформы для сотрудничества. В рамках конференции обсуждаются актуальные вопросы общечеловеческого и глобального значения, происходит обмен мнениями и опытом между участвующими в ней высокопоставленными представителями власти, известными общественно-политическими деятелями и квалифицированными экспертами. ICAPP объединяет множество политических партий и вносит существенный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между странами и народами Азии.
XII Генеральная ассамблея ICAPP посвящена вопросу, имеющему важное значение для всего человечества. Тема «В поисках мира и примирения» затрагивает один из наиболее важных вопросов и стратегических приоритетов, стоящих перед странами и народами в свете современных реалий, в частности военно-политических потрясений, вооруженных конфликтов и напряженных противостояний.
Полностью восстановив свою территориальную целостность и суверенитет по итогам 44-дневной Отечественной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции 2023 года, Азербайджан создал благоприятные условия для прочного мира, стабильности и надежной безопасности на Южном Кавказе и весьма значительные возможности для установления новых отношений для сотрудничества в нашем регионе и за его пределами. Азербайджан продвигает конструктивную мирную повестку дня и выдвигает важные предложения и инициативы в этой области. Придерживаясь принципиальной позиции, Азербайджан действует эффективно, исходя из своих национальных интересов, норм и принципов международного права.
Известно, что вооруженные конфликты приводят к человеческим жертвам, разрушению социальной инфраструктуры, во многих случаях к экономическому упадку и серьезным проблемам в сфере безопасности, а также наносят серьезный ущерб окружающей среде с тяжелыми последствиями, сохраняющимися в течение десятилетий.
В то время как ICAPP проводит свое заседание, в Азербайджане успешно проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Одно из общих мнений и единодушных выводов, высказанных в ходе COP29, в которой принимают участие высокопоставленные государственные и правительственные чиновники, представители гражданского общества и СМИ, международные эксперты из многих стран, заключается в том, что укрепление мира и меры по примирению для предотвращения войн и скорейшего устранения экологических последствий вооруженных конфликтов являются одним из основных способов защиты экосистемы.
Уверен, что обсуждения, проводимые в рамках XII сессии Генеральной ассамблеи, и Пномпеньская декларация, которая будет принята по ее итогам, внесут значительный вклад в достижение наших общих целей и проложат путь к широкомасштабному эффективному сотрудничеству.
Желаю вам всего наилучшего и успехов в работе XII Генеральной ассамблеи".