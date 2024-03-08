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Президент направил обращение участникам международной конференции по борьбе с исламофобией

Президент направил обращение участникам международной конференции по борьбе с исламофобией Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 09:28
Президент направил обращение участникам международной конференции по борьбе с исламофобией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Как сообщает Report, текст обращения зачитал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

В Баку проходит международная конференция на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году". Мероприятие организовано Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений, Форумом межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группой.

В конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с исламофобией, который отмечается 15 марта, принимают участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.

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Версия на английском языке President addresses participants of international conference on tackling Islamophobia
Версия на азербайджанском языке Prezident islamofobiya ilə mübarizəyə həsr olunan beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb- YENİLƏNİB

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