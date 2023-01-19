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Президент: Нам нужно подумать и о перевозках грузов с Запада на Восток

Президент: Нам нужно подумать и о перевозках грузов с Запада на Восток Есть новые проекты, например, проект, инициированный Китаем, проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая в конечном итоге выйдет на Каспий и далее - в нашем направлении.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 20:44
Президент: Нам нужно подумать и о перевозках грузов с Запада на Восток

Есть новые проекты, например, проект, инициированный Китаем, проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая в конечном итоге выйдет на Каспий и далее - в нашем направлении.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Евразийский Средний коридор: От дороги к магистрали" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства подчеркнул, что также важно работать над перевозками и преимуществами не только маршрута "Восток-Запад", но и "Запад-Восток".

"Пока больше всего внимания уделяется тому, как доставить грузы из Китая, Средней Азии в Европу. Но нам нужно также подумать о перевозках грузов в обратном направлении. Для этого, конечно же, бизнес-климат в противоположном направлении также должен соответствовать нашим целям", - отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz Qərbdən Şərqə yüklərin daşınması haqqında da düşünməliyik"

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