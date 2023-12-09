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Президент: Нам необходимо уделять внимание защите наших границ - чтобы они были открыты для друзей и закрыты для тех, кто хочет навредить

Президент: Нам необходимо уделять внимание защите наших границ - чтобы они были открыты для друзей и закрыты для тех, кто хочет навредить У нас очень стабильная политическая система. Она зиждется на единстве нашего народа, особенно после исторической победы, завершившейся освобождением наших оккупированных территорий. У нас успешные экономические показатели. Наша экономика самодостаточна. М
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 10:28
Президент: Нам необходимо уделять внимание защите наших границ - чтобы они были открыты для друзей и закрыты для тех, кто хочет навредить

У нас очень стабильная политическая система. Она зиждется на единстве нашего народа, особенно после исторической победы, завершившейся освобождением наших оккупированных территорий. У нас успешные экономические показатели. Наша экономика самодостаточна. Мы не зависим от иностранных кредитов. Как я уже сказал, в следующем году наш внешний долг составит всего 7 процентов ВВП. А что касается наших резервов в твердой валюте и внешнего долга, то объем валютных резервов в 10 раз превышает наш долг. Иными словами, мы можем погасить свой внешний долг в течение одного месяца. Не многие страны мира могут это сделать.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

"Самодостаточная экономика, хорошие политические связи с крупными международными игроками, политическая стабильность и единство в стране - все эти факторы демонстрируют, что внутренних рисков у нас нет. Внешние риски?... Да, но это будет зависеть от ситуации за пределами наших границ. Идет война к северу от наших границ, у нас нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. Есть потенциальная напряженность по соседству. Это могло бы стать потенциальным риском для Азербайджана. Поэтому нам необходимо уделять большое и пристальное внимание защите наших границ - чтобы они были открыты для друзей и закрыты для тех, кто хочет навредить", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President: Our borders are open for friends and closed for those who want to do something harmful
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Daha çox diqqət yetirməliyik ki, sərhədlərimiz dostlarımız üçün açıq olsun və bizə zərər vermək istəyənlər üçün isə bağlı qalsın"

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