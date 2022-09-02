Президент Азербайджана: Международно-правовые нормы нарушались и нашем случае

"Нам интересно, чего мы добьемся в наших планах достижения мира с Арменией, каким будет будущее наших детей".

В условиях меняющегося мира, Азербайджан будет действовать в соответствии со своей стратегией.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на тему “Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности” на 48-м Международном форуме, проходящем в итальянском городе Черноббио.

"Поэтому нам интересно, каково влияние нового глобального порядка на наш регион, какова позиция крупных стран региона, чего мы добьемся в наших планах по достижению мира с Арменией, каким будет будущее наших детей и новых поколений, поэтому мы следим за ситуацией. Конечно, мы будем действовать в соответствии со своей стратегией. В то же время мы не можем игнорировать тот факт, что мир меняется. Мы также видим полное нарушение международно-правовых норм. Эти международно-правовые нормы нарушались и нашем случае. Мы активно обращались к международному сообществу, пока наши земли находились под оккупацией. Резолюции Совета Безопасности ООН не выполнялись на протяжении 27 лет", - заявил глава государства.