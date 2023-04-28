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Президент наградил турецких спортсменок, посвятивших победу Азербайджану

Президент наградил турецких спортсменок, посвятивших победу Азербайджану Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении турецких спортсменок, посвятивших победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване Азербайджану.
Внешняя политика
28 апреля 2023 г. 14:03
Президент наградил турецких спортсменок, посвятивших победу Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении турецких спортсменок, посвятивших победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване Азербайджану.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Наградить медалью "Терегги" следующих турецких спортсменок, посвятивших победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване Азербайджану как проявление нерушимых братских отношений между Азербайджаном и Турцией:

Джансу Бекташ

Гамзе Алтун

Нурай Гюнгёр".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev İrəvanda qələbələrini Azərbaycana həsr etmiş Türkiyə atletlərini təltif edib

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