Президент наградил турецких спортсменок, посвятивших победу Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении турецких спортсменок, посвятивших победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване Азербайджану.
Как сообщает Report, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Наградить медалью "Терегги" следующих турецких спортсменок, посвятивших победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване Азербайджану как проявление нерушимых братских отношений между Азербайджаном и Турцией:
Джансу Бекташ
Гамзе Алтун
Нурай Гюнгёр".