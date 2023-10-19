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Президент: Наглядным примером любви наших самоотверженных матерей к Родине является молодое поколение

Президент: Наглядным примером любви наших самоотверженных матерей к Родине является молодое поколение В период, когда глобализация, приобретая размах, подвергает постоянным изменениям национальную самобытность, неоценимы заслуги азербайджанских женщин в сохранении наших культурных и духовных ценностей.
Внешняя политика
19 октября 2023 г. 13:16
Президент: Наглядным примером любви наших самоотверженных матерей к Родине является молодое поколение

В период, когда глобализация, приобретая размах, подвергает постоянным изменениям национальную самобытность, неоценимы заслуги азербайджанских женщин в сохранении наших культурных и духовных ценностей.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участницам VI Съезда азербайджанских женщин.

"С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что они, также успешно продолжая традиции предшественниц-просветителей, своей возрастающей инициативностью и содержательной социально-культурной деятельностью придают новые силы нашей общественной жизни, вписывают яркие страницы в летопись нашей независимости. В каждом нашем достижении есть огромный вклад женщин. Наглядным примером любви наших самоотверженных матерей к Родине является молодое поколение с национальными убеждениями, которое своей незабываемой доблестью на поле боя во имя восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства продемонстрировало боевой дух нашего народа", - отмечается в обращении.

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