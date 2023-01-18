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Президент: Надеемся, что объем инвестиций в неэнергетический сектор возрастет

Президент: Надеемся, что объем инвестиций в неэнергетический сектор возрастет Инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный. Обеспечена должная защита как иностранных, так и местных инвестиций. Надеемся, что объем инвестиций в неэнергетический сектор возрастет, так как до сих пор большинство инвестиций поступало в нефтегазо
Внешняя политика
18 января 2023 г. 20:25
Президент: Надеемся, что объем инвестиций в неэнергетический сектор возрастет

Инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный. Обеспечена должная защита как иностранных, так и местных инвестиций. Надеемся, что объем инвестиций в неэнергетический сектор возрастет, так как до сих пор большинство инвестиций поступало в нефтегазовый сектор нашей страны.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Отметив, что сейчас для нас настало время больше думать о диверсификации, глава государства сказал: "Поэтому инвестиции в неэнергетический сектор, в инфраструктуру, в транспортную инфраструктуру, в частности, в возобновляемые источники энергии, являются одним из наших приоритетов. Сейчас мы находимся на заключительном этапе создания свободной экономической зоны в районе Алят недалеко от Баку. Мы надеемся, что китайские компании обратят внимание на эти возможности. Конечно же, наше географическое расположение между Востоком и Западом, непосредственно на традиционном маршруте Шелкового пути создает для нас много возможностей".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Investment climate in Azerbaijan is very positive 
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda investisiya mühiti çox müsbətdir"

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