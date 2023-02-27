Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем.

https://static.report.az/photo/3e946408-1cf9-32f3-93cf-862c61fa6cb6.jpg https://static.report.az/photo/3e946408-1cf9-32f3-93cf-862c61fa6cb6.jpg Президент Ильхам Алиев