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Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 22:05
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев

Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Думаю, что Россия как наш друг, союзник и сосед имеет особую роль в деле содействия в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В прошлом году были предприняты важные усилия в этом направлении, были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, а именно, взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ümidvaram ki, 2023-cü il Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasında irəliləyiş ili olacaq"

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