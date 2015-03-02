Президент Национального совета Словении прибыл в Азербайджан

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая президентом верхней палаты парламента - Национального совета Словении Митей Бервером, прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, по прибытию в Баку М.Бервер заявил журналистам, что целью визита делегации является укрепление отношений между Азербайджаном и Словенией. Он сообщил, что примет участие в открытии азербайджано-словенского бизнес-форума, направленного на активизацию торговых связей между странами.

Он также выразил надежду на укрепление сотрудничества в сфере культуры и спорта, отметив, что в ходе его визита в Баку состоится выступление симфонического оркестра из Словении.

Ожидается, что президент Национального совета Словении будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также проведет встречи с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и министром торговли и промышленности Шахином Мустафаевым.

Визит завершится 5 марта.