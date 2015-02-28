Президент Национального Совета Словении посетит Азербайджан

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая президентом верхней палаты парламента - Национального совета Словении Митей Бервером, прибудет с официальным визитом в Азербайджан 2 марта. Как сообщили Report в пресс-службе Национального Совета Словении, в ходе визита делегации в Баку состоится азербайджано-словенский бизнес-форум.

Ожидается, что президент Национального Совета Словении будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также проведет встречи с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и министром торговли и промышленности Шахином Мустафаевым.

Визит завершится 5 марта.