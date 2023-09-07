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Президент: Начало работы в Баку заседания министров по чрезвычайным ситуациям стран ОТГ является очень важным событием

Президент: Начало работы в Баку заседания министров по чрезвычайным ситуациям стран ОТГ является очень важным событием Начало работы в Баку заседания министров по чрезвычайным ситуациям Организации тюркских государств (ОТГ) - очень важное событие. Уверен, что заседание пройдет очень хорошо, результаты тоже будут весьма успешными.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 15:19
Президент: Начало работы в Баку заседания министров по чрезвычайным ситуациям стран ОТГ является очень важным событием

Начало работы в Баку заседания министров по чрезвычайным ситуациям Организации тюркских государств (ОТГ) - очень важное событие. Уверен, что заседание пройдет очень хорошо, результаты тоже будут весьма успешными.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече участников второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений "Баку-2023".

Подчеркнув, что через два месяца состоится Саммит на уровне глав тюркских государств, глава государства отметил: "Сейчас идет серьезная подготовительная работа к Саммиту, в том числе идет работа по управлению чрезвычайными ситуациями. Насколько мне известно, на заседании также и предусмотрена подготовка соглашения о взаимной помощи. В этом есть большая необходимость, потому что все мы хорошо знаем, что в последнее время в нашем регионе и мире в целом резко возросло количество чрезвычайных ситуаций. Тому есть много причин. Однако факт заключается в том, что сегодня невиданные наводнения, землетрясения, пожары стали обычным явлением".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının fövqəladə hallar nazirlərinin iclasının işə başlaması çox önəmli hadisədir"

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