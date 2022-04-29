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Президент: На такие мероприятия можно приглашать даже экспертов из Армении

Президент: На такие мероприятия можно приглашать даже экспертов из Армении Мы хотим жить в условиях мира и спокойствия. Уже настало время подписать мирное соглашение.
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 13:29
Президент: На такие мероприятия можно приглашать даже экспертов из Армении

Мы хотим жить в условиях мира и спокойствия. Уже настало время подписать мирное соглашение.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящей в Университете ADA.

Глава государства отметил, что такие мероприятия можно проводить и в Европе, и в России, Турции и Америке, и таким образом мы можем начать публичную дипломатию, народную дипломатию.

"На такие мероприятия можно приглашать даже экспертов из Армении. То есть, на такие мероприятия могут быть приглашены и эксперты, которые являются пропагандистами мира, а не ненависти. Это может стать хорошим фундаментом", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: Even experts from Armenia can be invited to such events

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