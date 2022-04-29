Президент: На такие мероприятия можно приглашать даже экспертов из Армении

Мы хотим жить в условиях мира и спокойствия. Уже настало время подписать мирное соглашение.

Мы хотим жить в условиях мира и спокойствия. Уже настало время подписать мирное соглашение.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящей в Университете ADA.

Глава государства отметил, что такие мероприятия можно проводить и в Европе, и в России, Турции и Америке, и таким образом мы можем начать публичную дипломатию, народную дипломатию.

"На такие мероприятия можно приглашать даже экспертов из Армении. То есть, на такие мероприятия могут быть приглашены и эксперты, которые являются пропагандистами мира, а не ненависти. Это может стать хорошим фундаментом", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.