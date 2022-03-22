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Президент: Мы высоко оцениваем последовательную поддержку со стороны США

Президент: Мы высоко оцениваем последовательную поддержку со стороны США "С удовлетворением хочу отметить, что за прошедшие тридцать лет между нашими странами сложились успешные двусторонние отношения. В течение этого периода наша многогранная эффективная деятельность сопровождалась взаимными инвестиционными вложениями, активн
Внешняя политика
22 марта 2022 г. 10:38
Президент: Мы высоко оцениваем последовательную поддержку со стороны США
Президент Ильхам Алиев

"С удовлетворением хочу отметить, что за прошедшие тридцать лет между нашими странами сложились успешные двусторонние отношения. В течение этого периода наша многогранная эффективная деятельность сопровождалась взаимными инвестиционными вложениями, активным участием в экономической жизни Азербайджана сотен компаний, представляющих вашу страну".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену.

В письме говорится, что Азербайджан высоко оцениваем последовательную поддержку со стороны США в сфере разработки и транспортировки на мировые рынки богатых энергоресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря, в реализации крупномасштабных транснациональных энергетических проектов.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: We appreciate the consistent support of the United States
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "ABŞ-ın göstərdiyi ardıcıl dəstəyi yüksək qiymətləndiririk"

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