Президент: Мы высоко оцениваем последовательную поддержку со стороны США

"С удовлетворением хочу отметить, что за прошедшие тридцать лет между нашими странами сложились успешные двусторонние отношения. В течение этого периода наша многогранная эффективная деятельность сопровождалась взаимными инвестиционными вложениями, активн

"С удовлетворением хочу отметить, что за прошедшие тридцать лет между нашими странами сложились успешные двусторонние отношения. В течение этого периода наша многогранная эффективная деятельность сопровождалась взаимными инвестиционными вложениями, активным участием в экономической жизни Азербайджана сотен компаний, представляющих вашу страну".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену.

В письме говорится, что Азербайджан высоко оцениваем последовательную поддержку со стороны США в сфере разработки и транспортировки на мировые рынки богатых энергоресурсов в азербайджанском секторе Каспийского моря, в реализации крупномасштабных транснациональных энергетических проектов.