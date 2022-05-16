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Президент: Высоко ценим отношение тюркских государств к восстановлению территориальной целостности Азербайджана

Президент: Высоко ценим отношение тюркских государств к восстановлению территориальной целостности Азербайджана "Наша страна высоко ценит отношение братских тюркских государств к вопросу восстановления территориальной целостности Азербайджана".
Внешняя политика
16 мая 2022 г. 14:55
Президент: Высоко ценим отношение тюркских государств к восстановлению территориальной целостности Азербайджана
Ильхам Алиев

"Наша страна высоко ценит отношение братских тюркских государств к вопросу восстановления территориальной целостности Азербайджана".

Как сообщает Report, такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 мая во время приема делегации во главе с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что наша страна имеет хорошие отношения со всеми государствами, в том числе с соседними странами, еще раз напомнил о предложении азербайджанской стороны подписать мирный договор с Арменией.

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Версия на английском языке President says Baku appreciates Turkic states' attitude to restoration of Azerbaijan's territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Türk dövlətlərinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması məsələsinə münasibəti yüksək qiymətləndirilir"

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