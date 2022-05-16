Президент: Высоко ценим отношение тюркских государств к восстановлению территориальной целостности Азербайджана

"Наша страна высоко ценит отношение братских тюркских государств к вопросу восстановления территориальной целостности Азербайджана".

"Наша страна высоко ценит отношение братских тюркских государств к вопросу восстановления территориальной целостности Азербайджана".

Как сообщает Report, такое мнение высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 мая во время приема делегации во главе с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что наша страна имеет хорошие отношения со всеми государствами, в том числе с соседними странами, еще раз напомнил о предложении азербайджанской стороны подписать мирный договор с Арменией.