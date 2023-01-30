Президент: Мы видим хорошие возможности для сотрудничества с Венгрией в области разминирования

200 представителей азербайджанской молодежи обучаются в Венгрии на студенческие стипендии, полученные при поддержке правительства Венгрии. Конечно, это очень важно в направлении создания кадрового потенциала в Азербайджане, в то же время это значительно у

200 представителей азербайджанской молодежи обучаются в Венгрии на студенческие стипендии, полученные при поддержке правительства Венгрии. Конечно, это очень важно в направлении создания кадрового потенциала в Азербайджане, в то же время это значительно укрепит и нашу дружбу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

Отметив, что еще одна важная сфера для сотрудничества – эта сфера разминирования, глава государства подчеркнул: "В период после Второй Карабахской войны Азербайджан столкнулся с большими проблемами в этой сфере, необходимо обезвредить более одного миллиона мин. В течение двух лет после войны около 300 граждан Азербайджана или погибли или же получили тяжелые ранения. Поэтому с учетом опыта Венгрии в этой сфере мы видим хорошие возможности для сотрудничества".