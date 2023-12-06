Президент: Мы ведем подсчеты ущерба, нанесенного имуществу на освобожденных от оккупации территориях

Мы ведем подсчет ущерба, нанесенного имуществу на освобожденных от оккупации территориях, и анализируем последствия незаконной деятельности.

Мы ведем подсчет ущерба, нанесенного имуществу на освобожденных от оккупации территориях, и анализируем последствия незаконной деятельности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Этой деятельностью занимались не только сами сепаратисты, но и представители армянской диаспоры из различных стран. Они должны ответить перед правосудием", - сказал глава государства.