Президент: Азербайджан уже инвестирует в ветровую и солнечную энергетику

Мы уже начали проект инвестиций в ветровую и солнечную энергию.

Азербайджан уже начал вкладывать инвестиции в проекты по возобновляемой энергии - в ветровую и солнечную энергетику.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам подписания меморандума о стратегическом партнерстве в области энергетики между Азербайджаном и Еврокомиссией.

"Большой потенциал производства возобновляемой энергии в Азербайджане уже оценен и ЕС. Мы уже начали вкладывать инвестиции в ветровую и солнечную энергетику. Сделали первую оценку наших возможностей. В освобожденных районах Карабаха и Восточного Зангезура потенциал солнечной и ветровой энергии составляет 9200 мегаватт и потенциал ветра в Каспийском море 157 гигаватт. У нас действительно огромная ресурсная база",- сказал он.

По словам президента Ильхама Алиева, рост производства возобновляемой энергии позволит высвободить дополнительные объемы азербайджанского газа на экспорт.