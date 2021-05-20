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Президент: Мы стали жертвой селективного подхода к выполнению резолюций СБ ООН

Президент: Мы стали жертвой селективного подхода к выполнению резолюций СБ ООН Азербайджан выступает за международное право, выполнение резолюций Совета Безопасности ООН
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 20:12
Президент: Мы стали жертвой селективного подхода к выполнению резолюций СБ ООН
Ильхам Алиев

"Мы выступаем за международное право, выполнение резолюций Совета Безопасности ООН".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

"Мы оказались жертвой такого селективного подхода к выполнению резолюций Совета Безопасности ООН. В некоторых случаях, как вы знаете, эти решения были реализованы в течение нескольких дней, в нашем случае они не были реализованы вообще за 27 лет. Мы сами их реализовывали, восстанавливая территориальную целостность", - заявил президент.

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