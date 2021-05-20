Президент: Мы стали жертвой селективного подхода к выполнению резолюций СБ ООН

"Мы выступаем за международное право, выполнение резолюций Совета Безопасности ООН".
Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".
"Мы оказались жертвой такого селективного подхода к выполнению резолюций Совета Безопасности ООН. В некоторых случаях, как вы знаете, эти решения были реализованы в течение нескольких дней, в нашем случае они не были реализованы вообще за 27 лет. Мы сами их реализовывали, восстанавливая территориальную целостность", - заявил президент.