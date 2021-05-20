Президент: Мы стали жертвой селективного подхода к выполнению резолюций СБ ООН

Азербайджан выступает за международное право, выполнение резолюций Совета Безопасности ООН

"Мы выступаем за международное право, выполнение резолюций Совета Безопасности ООН".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

"Мы оказались жертвой такого селективного подхода к выполнению резолюций Совета Безопасности ООН. В некоторых случаях, как вы знаете, эти решения были реализованы в течение нескольких дней, в нашем случае они не были реализованы вообще за 27 лет. Мы сами их реализовывали, восстанавливая территориальную целостность", - заявил президент.