Президент: Мы сами восстановили международное право и продемонстрировали сильную политическую волю

Азербайджан был объектом незаконной оккупации, этнической чистки и геноцида.

Азербайджан был объектом незаконной оккупации, этнической чистки и геноцида.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая на открытии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира" 14 марта.

"Все это — известные исторические факты. Мы сами восстановили справедливость и международное право. Никто нам не помогал, мы сделали это сами. И мы продемонстрировали сильную политическую волю, а также наш потенциал, потому что сильная политическая воля без сильного военного потенциала и единства народа не приведет к успеху", - отметил глава государства.