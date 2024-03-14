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Президент: Мы сами восстановили международное право и продемонстрировали сильную политическую волю

Президент: Мы сами восстановили международное право и продемонстрировали сильную политическую волю Азербайджан был объектом незаконной оккупации, этнической чистки и геноцида.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 12:33
Президент: Мы сами восстановили международное право и продемонстрировали сильную политическую волю

Азербайджан был объектом незаконной оккупации, этнической чистки и геноцида.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая на открытии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира" 14 марта.

"Все это — известные исторические факты. Мы сами восстановили справедливость и международное право. Никто нам не помогал, мы сделали это сами. И мы продемонстрировали сильную политическую волю, а также наш потенциал, потому что сильная политическая воля без сильного военного потенциала и единства народа не приведет к успеху", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: We restored international law ourselves and we demonstrated strong political will and also our potential
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Biz beynəlxalq hüququ özümüz bərpa etdik və göstərdik ki, güclü siyasi iradəmiz, potensialımız var

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