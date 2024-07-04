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Президент: Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29

Президент: Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29 Мы приложим все усилия для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами в рамках COP29 в Баку и будем стремиться к достижению соглашения, которое учитывало бы законные интересы развивающихся стран.
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 17:34
Президент: Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29

Мы приложим все усилия для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами в рамках COP29 в Баку и будем стремиться к достижению соглашения, которое учитывало бы законные интересы развивающихся стран.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на проходящей 4 июля в Астане встрече в формате "ШОС плюс".

Глава государства отметил, что приоритеты Азербайджана также включают поддержку малых островных развивающихся государств, сталкивающихся с угрозой существованию из-за негативных последствий климатических изменений. Азербайджан инициировал создание специального фонда технической помощи для поддержки малых островных развивающихся государств.

"Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29, являющейся крупнейшей международной конференцией мира", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: We will continue our work with SCO on preparation for COP29

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