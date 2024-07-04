Президент: Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29

Мы приложим все усилия для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами в рамках COP29 в Баку и будем стремиться к достижению соглашения, которое учитывало бы законные интересы развивающихся стран.

Мы приложим все усилия для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами в рамках COP29 в Баку и будем стремиться к достижению соглашения, которое учитывало бы законные интересы развивающихся стран.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на проходящей 4 июля в Астане встрече в формате "ШОС плюс".

Глава государства отметил, что приоритеты Азербайджана также включают поддержку малых островных развивающихся государств, сталкивающихся с угрозой существованию из-за негативных последствий климатических изменений. Азербайджан инициировал создание специального фонда технической помощи для поддержки малых островных развивающихся государств.

"Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29, являющейся крупнейшей международной конференцией мира", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.