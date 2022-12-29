Президент: Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям

"Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям, продиктованным волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и взаимопонимания".

"Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям, продиктованным волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и взаимопонимания".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаньяху.

"Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, которые на протяжении минувшего тридцатилетнего периода строились на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня. Вам принадлежат большие заслуги в становлении и развитии отношений между нашими странами", - говорится в письме главы государства.