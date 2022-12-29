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Президент: Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям

Президент: Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям "Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям, продиктованным волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и взаимопонимания".
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 20:47
Президент: Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям

"Мы придаем особое значение азербайджано-израильским отношениям, продиктованным волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и взаимопонимания".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Государства Израиль Биньямину Нетаньяху.

"Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, которые на протяжении минувшего тридцатилетнего периода строились на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня. Вам принадлежат большие заслуги в становлении и развитии отношений между нашими странами", - говорится в письме главы государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: ‘We attach special importance to Azerbaijan-Israel relations’ 
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə xüsusi əhəmiyyət veririk"

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