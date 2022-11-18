О нас

Президент: Мы придаем большое значение отношениям с Грузией и полны решимости их углублять

Президент: Мы придаем большое значение отношениям с Грузией и полны решимости их углублять "Сегодня наше сотрудничество в экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной и других областях является важным фактором, характеризующим наше стратегическое партнерство. Мы придаем большое значение отношениям с дружественной Г
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 11:19
Президент: Мы придаем большое значение отношениям с Грузией и полны решимости их углублять

Азербайджан придает большое значение отношениям с Грузией.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

"Сегодня наше сотрудничество в экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной и других областях является важным фактором, характеризующим наше стратегическое партнерство. Мы придаем большое значение отношениям с дружественной Грузией и полны решимости их углублять. Я считаю, что для расширения и развития азербайджано-грузинского сотрудничества имеются хорошие возможности", отмечается в письме главы государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Azerbaijan attaches great importance to relations with Georgia
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Gürcüstan ilə əlaqələrimizə böyük önəm verir və onları daha da dərinləşdirmək əzmindəyik"

Экслюзивные новости

Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi