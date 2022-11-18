Президент: Мы придаем большое значение отношениям с Грузией и полны решимости их углублять

Президент: Мы придаем большое значение отношениям с Грузией и полны решимости их углублять

"Сегодня наше сотрудничество в экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной и других областях является важным фактором, характеризующим наше стратегическое партнерство. Мы придаем большое значение отношениям с дружественной Г

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Азербайджан придает большое значение отношениям с Грузией. Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Грузии Саломе Зурабишвили. "Сегодня наше сотрудничество в экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной и других областях является важным фактором, характеризующим наше стратегическое партнерство. Мы придаем большое значение отношениям с дружественной Грузией и полны решимости их углублять. Я считаю, что для расширения и развития азербайджано-грузинского сотрудничества имеются хорошие возможности", отмечается в письме главы государства. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President: Azerbaijan attaches great importance to relations with Georgia