Президент: Мы придаем большое значение отношениям с Грузией и полны решимости их углублять

Азербайджан придает большое значение отношениям с Грузией.
Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
"Сегодня наше сотрудничество в экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной и других областях является важным фактором, характеризующим наше стратегическое партнерство. Мы придаем большое значение отношениям с дружественной Грузией и полны решимости их углублять. Я считаю, что для расширения и развития азербайджано-грузинского сотрудничества имеются хорошие возможности", отмечается в письме главы государства.