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Президент: Мы положили конец агрессивному сепаратизму на территории Азербайджана

Президент: Мы положили конец агрессивному сепаратизму на территории Азербайджана Всего за один день мы полностью восстановили суверенитет над всеми нашими территориями, включая город Ходжалы, где в 1992 году был совершен геноцид против нашего народа, и положили конец агрессивному сепаратизму на территории Азербайджана.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 15:20
Президент: Мы положили конец агрессивному сепаратизму на территории Азербайджана

Всего за один день мы полностью восстановили суверенитет над всеми нашими территориями, включая город Ходжалы, где в 1992 году был совершен геноцид против нашего народа, и положили конец агрессивному сепаратизму на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"В ноябре 2020 года азербайджанский народ одержал самую блистательную победу в своей истории. Азербайджан нанес поражение Армении в 44-дневной Отечественной войне и положил конец оккупации. Мы сами обеспечили выполнение остававшихся на протяжении 27 лет на бумаге четырех резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году.

К сожалению, Армения и после этого не выполнила свои обязательства. Почти 15-тысячный воинский контингент вооруженных сил Армении продолжал находиться на суверенных территориях Азербайджана. В результате совершенных ими военных провокаций погибли наши военнослужащие.

В ответ на эти угрозы и с целью ликвидации "серой зоны" 19-20 сентября этого года мы провели в Карабахе антитеррористическую операцию. Всего за один день мы полностью восстановили суверенитет над всеми нашими территориями, включая город Ходжалы, где в 1992 году был совершен геноцид против нашего народа, и положили конец агрессивному сепаратизму на территории Азербайджана. Выражаю благодарность всем странам, поздравившим Азербайджан с этой исторической Победой", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan ərazisində təcavüzkar separatizmə son qoyduq"

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