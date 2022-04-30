Президент: Мы поддерживаем турецко-армянский процесс

Знаете, выступать с территориальными претензиями против такой страны, как Турция, которая обладает экономической мощью и ведущей армией, равных которой в мире можно пересчитать по пальцам, совершенно нерационально.

Знаете, выступать с территориальными претензиями против такой страны, как Турция, которая обладает экономической мощью и ведущей армией, равных которой в мире можно пересчитать по пальцам, совершенно нерационально.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

Глава государства сказал, что Азербайджан поддерживает турецко-армянский процесс:

«Мы поддерживаем турецко-армянский процесс. Считаю, что это - шанс для правительства и политиков Армении. Каким будет их будущее и какими они видят себя в регионе – они должны хорошо подумать об этом. Думаю, у них нет ясного понимания. Они должны отставить в сторону все иллюзии, отказаться от таких мыслей, как перестроить армию, довести численность населения до 5 миллионов и, накопив силы, вернуть земли. Иначе это станет официальным падением их государственности.

Мы готовы поддерживать позитивные тенденции и делаем это. У нас есть надежды, но мы должны испытать армян, потому что до сих пор не проводили с ними переговоров о мире. Время для этого уже настало. Как я уже сказал, в скором времени начнутся переговоры по вопросу границы. Что касается переговоров по мирному договору, то мы готовы начать и ждем, когда правительство Армении назовет даты», - заявил Президент Азербайджана.