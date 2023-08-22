Президент: Мы обсуждали вопросы, которые предопределят успешное взаимодействие Азербайджана и Узбекистана по всем направлениям

В прошлом месяце в Шуше было проведено очередное заседание межправительственной комиссии, которая подробным образом проанализировала весь круг вопросов взаимодействия.

В прошлом месяце в Шуше было проведено очередное заседание межправительственной комиссии, которая подробным образом проанализировала весь круг вопросов взаимодействия.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Подчеркнув, что имеются хорошие перспективы в энергетической сфере, глава государства отметил, что энергетические компании двух стран тесно взаимодействуют.

"В транспортно-логистической сфере мы видим увеличение грузопотока, а самое главное - увеличение потенциала сотрудничества в этом направлении. Мы сегодня обсуждали вопросы, которые предопределят на многие годы вперед успешное взаимодействие по всем направлениям", - добавил президент Ильхам Алиев.