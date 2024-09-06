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Президент: Мы надеемся, что инициатива Азербайджана по мирным переговорам приведет к подписанию мирного договора

Президент: Мы надеемся, что инициатива Азербайджана по мирным переговорам приведет к подписанию мирного договора Мы можем добиться мира на Южном Кавказе. Мы видим, что это возможно по ходу мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
6 сентября 2024 г. 12:55
Президент: Мы надеемся, что инициатива Азербайджана по мирным переговорам приведет к подписанию мирного договора

Мы можем добиться мира на Южном Кавказе. Мы видим, что это возможно по ходу мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио.

Подчеркнув, что примерно 80 процентов текста мирного договора уже согласовано, глава государства отметил: "Мы уже добились запуска процесса делимитации границ, даже демаркации. Да, это первый маленький шаг - согласован лишь тринадцатикилометровый участок границы с Арменией общей протяженностью тысячи километров. Однако это шаг в правильном направлении. Мы надеемся, что эта инициатива Азербайджана по мирным переговорам приведет к подписанию мирного договора".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We hope that Azerbaijan’s initiative to start peace negotiations will result in a peace treaty
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Ümid edirik ki, Azərbaycanın sülh danışıqları ilə bağlı irəli sürdüyü təşəbbüs sülh sazişinin imzalanması ilə nəticələnəcək

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