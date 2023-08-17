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Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы

Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-индонезийских отношений в русле дружбы, продолжения эффективного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках Движения непр
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 12:00
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-индонезийских отношений в русле дружбы, продолжения эффективного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном индонезийскому коллеге Джоко Видодо по случаю национального праздника Индонезии - Дня независимости.

Передав президенту Индонезии и в его лице дружественному народу этой страны самые искренние поздравления и добрые пожелания от своего имени и от имени народа Азербайджана, глава нашего государства в этот праздничный день пожелал Джоко Видодо крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а его народу - постоянного спокойствия и благополучия.

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Версия на английском языке President Aliyev: 'We will continue to make joint efforts towards the development of Azerbaijan-Indonesia relations'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "İndoneziya ilə münasibətlərin dostluq məcrasında inkişafında birgə səylər göstərəcəyik"

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