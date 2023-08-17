Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-индонезийских отношений в русле дружбы, продолжения эффективного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.
Как передает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном индонезийскому коллеге Джоко Видодо по случаю национального праздника Индонезии - Дня независимости.
Передав президенту Индонезии и в его лице дружественному народу этой страны самые искренние поздравления и добрые пожелания от своего имени и от имени народа Азербайджана, глава нашего государства в этот праздничный день пожелал Джоко Видодо крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а его народу - постоянного спокойствия и благополучия.