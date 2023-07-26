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Президент: Мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Сьерра-Леоне

Президент: Мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Сьерра-Леоне 26 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Джулиуса Мааду Био с переизбранием на пост президента Республики Сьерра-Леоне.
Внешняя политика
26 июля 2023 г. 17:47
Президент: Мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Сьерра-Леоне

26 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Джулиуса Мааду Био с переизбранием на пост президента Республики Сьерра-Леоне.

Как сообщает Report, в послании главы государства в связи с этим говорится: "Убежден, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Сьерра-Леоне в русле дружбы в соответствии с интересами наших народов, продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних структурах, включая Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества".

Президент Азербайджана пожелал Джулиусу Мааде Био крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Сьерра-Леоне.

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