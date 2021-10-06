Президент: Мы хотим перевернуть страницу и наладить отношения с соседней Арменией

"Одним из важнейших направлений является вклад ЕС в развитие, прочный мир и сотрудничество в послевоенный период, и мы готовы к этому. Вы, возможно, слышали мои заявления по этому поводу".

"Одним из важнейших направлений является вклад ЕС в развитие, прочный мир и сотрудничество в послевоенный период, и мы готовы к этому. Вы, возможно, слышали мои заявления по этому поводу".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 октября, принимая верительные грамоты новоназначенного главы представительства ЕС в Азербайджане Петра Михалко.

"Мы хотим перевернуть страницу и установить отношения с соседней Арменией. Мы готовы начать переговоры о мирном соглашении, делимитации, открытии коммуникаций. Этот процесс начался частично. Но я думаю, что если Европейский Союз будет активно участвовать - я вижу такое желание- это может помочь нам во многих сферах", - заявил глава государства.