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Президент: Мы хотим перевернуть страницу и наладить отношения с соседней Арменией

Президент: Мы хотим перевернуть страницу и наладить отношения с соседней Арменией "Одним из важнейших направлений является вклад ЕС в развитие, прочный мир и сотрудничество в послевоенный период, и мы готовы к этому. Вы, возможно, слышали мои заявления по этому поводу".
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 14:52
Президент: Мы хотим перевернуть страницу и наладить отношения с соседней Арменией
Ильхам Алиев
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"Одним из важнейших направлений является вклад ЕС в развитие, прочный мир и сотрудничество в послевоенный период, и мы готовы к этому. Вы, возможно, слышали мои заявления по этому поводу".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 октября, принимая верительные грамоты новоназначенного главы представительства ЕС в Азербайджане Петра Михалко.

"Мы хотим перевернуть страницу и установить отношения с соседней Арменией. Мы готовы начать переговоры о мирном соглашении, делимитации, открытии коммуникаций. Этот процесс начался частично. Но я думаю, что если Европейский Союз будет активно участвовать - я вижу такое желание- это может помочь нам во многих сферах", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President: "We want to turn the page and establish ties with neighbor Armenia"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Biz səhifəni çevirmək, qonşumuz Ermənistanla əlaqələr qurmaq istəyirik"

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