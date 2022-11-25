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Президент: Мы хотим, чтобы процессы нормализации отношений между Арменией и Турцией и Арменией и Азербайджаном шли параллельно

Президент: Мы хотим, чтобы процессы нормализации отношений между Арменией и Турцией и Арменией и Азербайджаном шли параллельно Мы хотим, чтобы процессы нормализации отношений между Арменией и Турцией и Арменией и Азербайджаном шли параллельно.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 13:59
Президент: Мы хотим, чтобы процессы нормализации отношений между Арменией и Турцией и Арменией и Азербайджаном шли параллельно

Мы хотим, чтобы процессы нормализации отношений между Арменией и Турцией и Арменией и Азербайджаном шли параллельно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"В настоящее время мы видим изменения в риторике Армении. Сейчас они говорят, что хотят нормализовать отношения с Турцией, и мы говорим, что поддерживаем это. Мы хотим, чтобы эти два процесса шли параллельно друг другу: нормализация армяно-турецких отношений и армяно-азербайджанских отношений", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что не знает, насколько армянская сторона искренна, когда говорит о мире.

"Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы они поняли, что у них нет ничего общего с армянами Карабаха. Мы хотим Зангезурский коридор и мы стремимся к делимитации границ на основе исторических карт, а не тех карт, которые они пытаются представить. Мы не хотим территорий, мы не хотим войны. Если бы мы этого хотели, то сделали бы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Biz Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılmasını istəyirik"

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