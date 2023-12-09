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Президент: Мы хотим, чтобы Армения и сегодня, и в будущем никогда не ставила под сомнение нашу территориальную целостность

Президент: Мы хотим, чтобы Армения и сегодня, и в будущем никогда не ставила под сомнение нашу территориальную целостность Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews также ответил на вопрос, связанный с достижением мира между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 10:35
Президент: Мы хотим, чтобы Армения и сегодня, и в будущем никогда не ставила под сомнение нашу территориальную целостность

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews также ответил на вопрос, связанный с достижением мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "Я был оптимистично настроен по поводу сроков, так как мы несколько раз обменивались с Арменией предложениями по первоначальному проекту мирного договора, который Азербайджан разработал сам. После этого шесть раз происходил обмен замечаниями между двумя странами. И когда я говорил об этом в последний раз на Euronews, то надеялся, что Армения не будет затягивать процесс оценки наших комментариев. Последние из них мы направили им 11 сентября, а ответ на комментарии получили только два дня назад. То есть почти два с половиной месяца они оценивали проект договора, состоящий из нескольких страниц. Что это значит? Это значит, что они хотят искусственно затянуть процесс. Сейчас уже конец ноября. Конечно, оптимизма по поводу достижения мира и подписания мирного договора к концу года поубавилось. Но, думаю, что сроки тут не столь важны. Важна повестка дня обеих стран. Именно Азербайджан подвергся оккупации и этнической чистке. Миллион азербайджанцев был депортирован армянским правительством, а территория площадью почти 15 тыс. кв. км была опустошена".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, тем не менее, Азербайджан был той страной, которая выступила с предложением подписать мирный договор и начать работу по делимитации. "Теперь, после закрытия "карабахского портфолио", думаю, Армения более охотно пойдет на соглашение с нами. Потому что после восстановления нашего суверенитета и ликвидации незаконного сепаратистского режима в Карабахе, думаю, главного фактора, который мешал Армении быть смелее в переговорном процессе, больше не существует", - отметил он.

Глава государства сказал, что азербайджанская сторона оценит последние предложения Армении и прокомментирует их. "Одновременно мы поддерживаем контакты на рабочем уровне между различными должностными лицами и по различным каналам. Я думаю, что альтернативы миру нет. Если мирное соглашение не будет подписано, это будет очень плохо для всего региона. Мы хотим, чтобы регион Южного Кавказа был защищен от любых рисков. И, конечно, мы хотим, чтобы Армения и сегодня, и в будущем никогда не ставила под сомнение нашу территориальную целостность и полностью отказалась от любых территориальных претензий к Азербайджану", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We want Armenia, today and in the future, never put under question our territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Biz istəyirik ki, Ermənistan nə bu gün, nə də gələcəkdə ərazi bütövlüyümüzü sual altına qoymasın"

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